Москва, , 10:14 — REGNUM Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане призваны обеспечить стабильность в регионе, а также отработку борьбы с терроризмом и пиратством. Об этом 25 декабря рассказал новый посол Ирана в России Казем Джалали.

«Цель этих учений — мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством», — приводит РИА Новости слова нового иранского посла в России.

Также Джалали отметил, что Тегеран убежден, что обеспечение безопасности в Индийском океане имеет большое значение для расширения российско-иранских экономических связей, особенно ввиду работы над транспортным коридором Север — Юг, необходимым для соединения Северной Европы с Юго-Восточной Азией, и в том числе — для объединения железных дорог России, Азербайджана и Ирана.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Сирия и Ливан ответят Израилю за атаки по сирийской территории.