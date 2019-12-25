Бишкек, , 10:08 — REGNUM Страны Туркестана, пользующиеся водными ресурсами из Киргизии, должны выплачивать компенсации. Об этом 25 декабря заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции.

По его словам, Бишкек тратит деньги на содержание водохранилищ, а компенсация средств — это распространенная мировая практика. Жээнбеков напомнил, что данный вопрос был поставлен на второй консультативной встречи глав государств Туркестана в Ташкенте.

Президент добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с Казахстаном о возобновлении договора о компенсации за использование водных ресурсов, подписанного в 1998 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября, выступая на встрече глав государств Туркестана, Сооронбай Жээнбеков заявил, что Киргизия выступает за равный учет интересов и потребностей всех стран региона в водно-энергетической сфере.

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