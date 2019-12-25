Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM Команда камчатского губернатора Владимира Илюхина отчиталась о победе на инвестиционном фронте. Крупная индийская компания приступает к реализации проекта по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля. Однако этот проект грозит превратить Камчатку в зону экологического бедствия с сомнительными финансово-экономическими перспективами.

На прошлой неделе вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова провела встречу с участниками делегации индийской компании Tata Power и российской компании «Уранцветмет». Они обсудили реализацию проекта по освоению Крутогоровского месторождения, расположенного в Соболевском районе в 70 км к востоку от Охотского моря. Это крупнейшее месторождение угля на Камчатке, оценочные запасы которого составляют порядка 260 млн тонн.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с Tata Power было подписано еще в 2017 году. Его основными участниками были министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Сбербанк и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Проект предполагал порядка 560 млн долларов инвестиций, причем значительная доля софинансирования приходилась на Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока. Также предполагалось, что российская сторона возьмет на себя строительство транспортной и сопутствующей инфраструктуры в виде терминалов, порта и дорог, а также предоставит налоговые льготы, и обеспечит решение проблем с федеральными структурами разного уровня.

Однако экологи бьют тревогу: никаких экологических экспертиз по данному проекту до сих пор нет.

«Проект не был согласован с общественностью. Ни оценки воздействия на окружающую среду, ни государственной экологической экспертизы еще не было проведено. Риски разработки месторождения, находящегося в районе лососевых нерестилищ, никто не оценивал. Никаких технических выкладок в открытом доступе нет», — заявил директор Камчатского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Рафанов.

А его коллега из WWF, координатор программы по устойчивому морскому рыболовству Сергей Коростелев отмечает, что район месторождения вплотную прилегает к акватории Западно-Камчатского шельфа.

«Экосистемы шельфа играют важную роль в нагуле, воспроизводстве и миграции многих видов птиц, ракообразных, рыб и морских млекопитающих», — пояснил Коростелев.

Не ясно и то, каким образом будет вестись добыча угля, пишет «Камчатка-информ». «Учитывая тектоническую специфику региона, шахтный метод вряд ли можно назвать целесообразным. Наиболее очевидно, что добывать планируется наименее экологически безопасным карьерным способом. При этом высока вероятность того, что огромные площади окажутся загрязнены угольной пылью», — констатирует издание.

Таким образом, реализация проекта в кооперации с индийской компанией нанесет непоправимый ущерб и без того хрупкой экосистеме полуострова. А ведь экологические вопросы на Камчатке стоят достаточно остро, что недавно отмечал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам премьера, в следующем году практически все регионы страны должны перейти на новую систему обращения с отходами. «Однако в ряде субъектов мы видим ситуацию, отличную от того, что я сказал. Она плохая или даже, может быть, критическая. И там система не заработает с 1 января», — подчеркнул Медведев, указав на Камчатку и потребовав объяснений от губернатора региона.

То есть, даже без добычи угля на Камчатке навалом других проблем, ставящих под угрозу исполнение национального проекта «Экология»: это и загрязнение территорий из-за рыбоперерабатывающих предприятий, и уничтожение лесных массивов, и проблемы с переработкой отходов.

Все это происходит в ситуации, когда президент России Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым местом и бриллиантом России, а правительство поставило задачу превратить регион в современный туристический кластер, соответствующий всем международным стандартам.

Нельзя не обратить внимание и на то, что добыча полезных ископаемых будет вестись иностранной компанией, что вызывает вопросы с точки зрения государственной безопасности. Причем продвигает этот проект не только губернатор Илюхин, но и его возможный преемник Леонид Петухов.

Он является выпускником Гарвардского университета по программе «Государственное управление», с 2000 по 2008 годы работал в международной компании McKinsey, которая, например, консультирует правительство США по вопросам глобальной политики и экономики.

Затем в официальной биографии Петухова аж до 2017 года зияет дыра, однако в этот период он активно работал с олигархами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским. Кроме того, Петухов успел поработать исполнительным директором в украинском нефтегазовом холдинге «Burisma» — компании, которая спровоцировала коррупционный скандал на Украине и в США из-за того, что в ее руководстве работал Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, которого многие считают архитектором Евромайдана. В 2017 году Петухов вернулся в Россию и возглавил Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Хочется думать, что федеральный центр хочет сохранить для Камчатки статус «бриллианта России», значит, настало время навести на полуострове порядок: и кадровый, и экологический. Камчаткой должны руководить патриотичные люди, для которых интересы региона и страны будут на первом месте.