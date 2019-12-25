Джакарта, , 10:03 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретится с министром обороны Филиппин, чтобы обсудить судьбу индонезийских граждан, которые все еще находятся в заложниках у филиппинских боевиков, сообщает Kompas.

Ожидается, что министры обороны двух стран встретятся в Маниле в ближайшие несколько дней, чтобы обсудить вопрос об освобождении граждан Индонезии.

Прабово Субианто также выразит благодарность министру обороны Филиппин за помощь в освобождении двух граждан Индонезии.

Кроме того, министры также обсудят меры по предотвращению похищения индонезийских рыбаков.

Как сообщало ИА REGNUM, двое из трех индонезийских граждан, удерживаемых боевиками в качестве заложников, были освобождены в результате операций с участием филиппинских военных.

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