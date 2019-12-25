Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Министерство обороны США планирует вывести несколько сотен военнослужащих из Западной Африки, об этом 24 декабря сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Пентагон, согласно разработанному плану, планирует отказаться также от недавно построенной базы для беспилотников в Нигере, стоимость которой оценивается в $110 млн.

Кроме того, предполагается прекратить поддержку вооруженным силам Франции, осуществляющим операции в ряде стран, в частности в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Напомним, в настоящее время в Африке сосредоточены около 7 тыс. американских военнослужащих, в основном они дислоцированы в Нигере, Чаде и Мали.

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