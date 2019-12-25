Симферополь, , 09:59 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту «эпохальным событием». Он заявил об этом журналистам 25 декабря во время посадки на первый поезд, идущий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, в который они сели вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым в Симферополе.

«Это событие эпохальное. И те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили нашу мечту крымчан, заслуживают огромного уважения», — заявил журналистам Аксенов.

Также он рассказал, что жители Крыма встретили первый поезд с хорошим настроением, настолько это было ожидаемым для республики событием.

«Спасибо застройщикам, всем, кто выполнял работы. Это суперсложное сооружение на самом деле. Есть чем гордиться», — сказал Аксенов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь.