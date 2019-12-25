Кампала, , 09:57 — REGNUM Посланники африканских стран в Организации Объединенных Наций одобрили представителя Уганды в качестве кандидатуры следующего председателя «Движения неприсоединения» (ДН) в период с 2022 по 2025 год. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, «Движение неприсоединения» — это организация из 120 членов, в которую входит 55% населения мира, что делает ее второй по величине политической организацией после Генеральной Ассамблеи ООН, где все 193 государства-члена имеют равный голос.

Посланник Либерии в ООН, Ди-Максвелл Кемайя, который исполняет обязанности председателя Африканской группы в ООН, написал Постоянному представителю Уганды в Организации Объединенных Наций послу Адонии Айебаре, подтвердив, что кандидатура Уганды была одобрена на пост председателя Движения неприсоединения.

Айбаре подтвердил получение письма, передает издание.

«Уганда рассчитывает возглавить это историческое важное и влиятельное в международных делах движение», — заявил он по получении письма.

По информации журналистов издания, последний 18-й саммит ДН состоялся в октябре 2019 года в Азербайджане.