Абакан, , 09:48 — REGNUM В столице Хакасии Абакане обнародовали окончательные итоги выборов главы города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, выборы признаны состоявшимися и действительными, а Алексей Лемин — избранным главой города.

После этого председатель территориальной избирательной комиссии Маргарита Лавриненко выдала ему удостоверение главы. Исполнявший обязанности главы Абакана Владимир Жуковский выразил надежду, что после погибшего в октябре Николая Булакина Лемин «будет нисколько не хуже».

«Планка, заданная Николаем Генриховичем, предельно высокая, и наша задача, и ваша задача, Алексей Викторович, — сохранить и продолжить динамику», — подчеркнул он.

Напомним, предыдущий глава города погиб в автокатастрофе 14 октября. Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, автомобиль, за рулём которого находился Булакин, съехал в кювет и врезался в дерево.

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