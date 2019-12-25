Тбилиси, , 09:38 — REGNUM Шуточную акцию провели 24 декабря члены движения «Измени» возле офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как передают журналисты с места событий, активисты пришли на мероприятие в масках панды, а также принесли с собой плюшевого черно-белого медвежонка. Игрушечную панду они хотели оставить в канцелярии офиса.

«Facebook заблокировал панду «Грузинской мечте», поэтому мы хотим символически оставить им панду», — рассказал журналистам один из участников мероприятия.

В ходе акции плюшевую игрушку закинули на козырек, который расположен над входом в офис партии.

Напомним, в тот же день, 24 декабря у офиса правящей партии проходила другая акция. На нее активисты принесли траурный венок и смайлики.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии началась шумиха после того, как служба безопасности Facebook удалила ряд страниц и аккаунтов, которые заподозрили в связях с грузинскими властями и рекламным агентством «Панда» (Panda).

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