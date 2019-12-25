Москва, , 09:29 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв поблагодарил президента России за жёсткую оценку деятельности посла Польши в Германии Юзефа Липского, в 1930-е годы поддержавшего геноцид евреев в Польше.

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Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ 24 декабря, назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» польского дипломата, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

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"Спасибо Путину за эти слова», — написал Соловьёв на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия располагает достаточным объёмом архивных материалов, чтобы не позволить исказить память о событиях Великой Отечественной войны, «испоганить память о наших отцах, наших дедах». Речь идёт в том числе о «трофеях из европейских стран», документах периода Второй мировой войны.

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