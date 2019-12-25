Киев, , 09:26 — REGNUM Действия правительства Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком провоцирует рост числа мигрантов, заявил экономист Виктор Скаршевский 24 декабря в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт отметил, что всё меньше людей хотят возвращаться на Украину.

«Кстати, уже пошла тенденция резкого замедления переводов от украинских заробитчан на Украину, что означает, что уже перевозят туда семьи, то есть уже полностью выезжают и адаптируются…», — рассказал он.

Скаршевский добавил, что на Украине с момента её образования, и особенно за постмайданные годы, идёт процесс примитивизации.

Он рассказал, что на Украине умирает промышленность и растёт доля сельского хозяйства в экономике. Эксперт напомнил, что страной с самой большой долей сельского хозяйства в экономике является Сомали — одно из беднейших государств мира.

«Примитивизация экономическая — она распространяется дальше по всей стране на все остальные сферы. Также на образовательную часть — зачем нам столько инженеров, если у нас промышленность загибается? И самое плохое, что примитивизация распространяется и на саму власть», — подытожил Скаршевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук рассказала, что из органов государственной власти Украины вымываются люди, обладающие знаниями и опытом, что в конечном итоге ведёт к уничтожению украинской государственности.

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