Киев, 25 декабря 2019, 09:26 — REGNUM Действия правительства Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком провоцирует рост числа мигрантов, заявил экономист Виктор Скаршевский 24 декабря в эфире телеканала 112.ua.
Эксперт отметил, что всё меньше людей хотят возвращаться на Украину.
Скаршевский добавил, что на Украине с момента её образования, и особенно за постмайданные годы, идёт процесс примитивизации.
Он рассказал, что на Украине умирает промышленность и растёт доля сельского хозяйства в экономике. Эксперт напомнил, что страной с самой большой долей сельского хозяйства в экономике является Сомали — одно из беднейших государств мира.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук рассказала, что из органов государственной власти Украины вымываются люди, обладающие знаниями и опытом, что в конечном итоге ведёт к уничтожению украинской государственности.
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