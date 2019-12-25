Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:24 — REGNUM Задержанному сотруднику Центра по юридическим вопросам и правам человека в Танзании (LHRC) 26-летнему Тито Маготи были предъявлены обвинения в экономических преступлениях. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, Маготи был задержан в пятницу, 20 декабря, неизвестными лицами в гражданской одежде, что немедленно вызвало слухи о том, что он был похищен. Позднее вечером начальник полиции Дар-эс-Салама Лазаро Мамбосаса подтвердил арест активиста вместе с тремя его соратниками, не огласив, однако, причины задержания.

Во вторник, 24 декабря, Маготи и задержанный вместе с ним 36-летний сотрудник Технологической комиссии Танзании Теодори Гийяни были доставлены в суд Кисуту в Дар-эс-Саламе, где им были предъявлены обвинения в трех экономических преступлениях.

По информации газеты Mwananchi, их обвинили в причастности к организованной преступной группировке, во владении компьютерной программы, созданной с преступной целью, а также в отмывании средств на сумму 17 миллионов танзанийских шиллингов (7400 долларов США).

Слушания по делу были отложены до 7 января 2020 года.

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