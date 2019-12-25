Пекин, 25 декабря 2019, 09:22 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал председателю Госсовета Китая Ли Кэцяну о том, что необходимо сделать для улучшения двусторонних отношений, об этом 25 декабря сообщает Reuters.
Заявление было сделано по итогам встречи Абэ и Кэцяна в китайском городе Чэнду, в рамках трехстороннего саммита. Третьим его участником стала Южная Корея.
По словам главы японского правительства, для этого необходимо обеспечить стабильность в Восточно-Китайском море. Как это сделать, Абэ не уточнил.
Кроме того, отметил он, позитивную роль в улучшении двустороннего сотрудничества может сыграть снятие ограничения на импорт японской продовольственной продукции.
Напомним, трехсторонний бизнес-саммит между лидерами Японии, Китая и Южной Кореи состоялся 24 декабря. Основной целью встречи было создание зоны свободной торговли и соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве.
Читайте ранее в этом сюжете: Корейско-китайско-японский бизнес-саммит прошёл в Чэнду