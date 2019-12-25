Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что фильм «Один дома — 2» (Home Alone 2), который был снят в 1992 году и в котором он сыграл эпизодическую роль, является одним из величайших «рождественских хитов». Он заявил об этом 25 декабря во время телеконференции, которую организовали в его поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, в ответ на вопросы военнослужащих США.

«Ну, я снимался в «Один дома — 2». Многие люди вспоминают об этом, особенно в Рождество», — заявил Трамп в ответ на вопрос одного из военнослужащих, является ли данный фильм любимым фильмом нынешнего президента.

Также он добавил, что, по его мнению, это был хороший фильм и отметил, что он во время своего участия в кинокартине был значительно моложе.

«Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось, большим хитом. Это большой рождественский хит, один из величайших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно видеть успех», — сказал американский лидер.

Отметим, на момент съёмок фильма «Один дома-2» Дональд Трамп являлся успешным бизнесменом и телеведущим и сыграл в указанном эпизоде самого себя, заняв менее 10 секунд экранного времени.