Багдад, , 08:58 — REGNUM Парламент Ирака одобрил новый закон о выборах, об этом 24 декабря сообщает Al Jazeera.

Данное требование выдвигали манифестанты, протестующие на улицах иракских городов с 1 октября 2019 года.

Новый закон предполагает выбор парламентариев не по партийным списком, а индивидуально. Кандидат в депутаты будет представлять отдельный избирательный округ.

Ранее граждане Ирака выбирали группу законодателей, представляющих на выборах целые провинции.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались с экономических требований, переросших в требования политические. В ходе демонстраций в отставку ушел премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди.

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