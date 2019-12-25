Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Предупреждение, а не поздравление с успехами было в недавнем заявлении Госдепа США, в котором описывается политическая ситуация в Грузии. Такое заявление сделал 24 декабря один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Он подчеркнул, что американское дипломатическое ведомство писало не только о положительных сдвигах в политике Грузии, но и указывало на имеющиеся проблемы. И это, по мнению Бокерия, является предупреждением для лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«Реально, Иванишвили еще раз получил послание, что было ожидаемо от друзей Грузии. Если Иванишвили продолжит подобные действия, все это для него и его «клоунов» повлечет тяжелые последствия», — заявил лидер оппозиционной партии.

Он также отметил, что поведение Госдепа, который указывает, что нужно делать в Грузии, якобы является не вмешательством во внутренние дела, а поддержкой грузинского народа.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря Госдеп США разместил на своем сайте заявление, в котором отмечались шаги Грузии на пути демократических реформ, а также было пожелание грузинским властям «укрепить приверженность принципам демократии» и обеспечить свободу правосудия от политических предпочтений.