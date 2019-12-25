Кызыл, , 08:47 — REGNUM В столице Тувы Кызыле началось строительство большого буддийского храма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил глава Шолбан Кара-оол.

По его словам, строительство ведётся на средства, собранные при помощи его друзей и коллег, а также близких министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава добавил, что в настоящее время на строительстве заняты его двое друзей-строителей.

«Мы полны решимости довести начатое дело до завершения, в 2021 году введем в эксплуатацию. Раз мы живем в составе могучего государства, то и храм тоже должен быть соответствующий», — отметил он, добавив, что это будет храмовый комплекс.

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