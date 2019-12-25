Барнаул, , 08:45 — REGNUM Оптимизация в здравоохранении проведена «ужасно» не просто во многих регионах, а в стране в целом. Так считает кандидат медицинских наук, основатель Школы реальной политики (Алтайский край) Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, он отметил, что именно она причастна к этим «ужасным» последствиям, так как с 2007 по 2012 год была министром здравоохранения и соцзащиты:

«Стремление «перевести стрелки на регионы» за проведённую оптимизацию в здравоохранении не во всём оправдано. А на федеральном уровне было принято несколько решений, которые нельзя назвать «системными». Так здравоохранение превратилось в отрасль, через которую идет перекачивание бюджетных средств и средств ОМС из здравоохранения в смежные отрасли — закупка оборудования, оплата коммунальных услуг, ремонты, строительство, охрана. Все это ещё омрачилось системой «откатов» и обрастанием государственных больниц частными структурами, в которых учредителями, как правило, являются дети главных врачей и крупных чиновников минздравов.

Голикова как финансист прекрасно понимает, что в финансах главное — баланс обязательств и обеспечения финансами. Но в здравоохранении никогда не было баланса — обязательства всегда больше, и они не полностью обеспечены деньгами. Но на этом фоне в условиях авторитарной системы появляются некие «указы», которые надо выполнять при отсутствии баланса. Поэтому бюрократия в регионах для красивых отчетов вынуждена была рисовать картинки. А когда оказалось, что все это блеф, то начали обвинять во всем регионы.

Хотя и в регионах тоже много и «откатов», и неэффективного управления, но я бы на месте Голиковой помолчал, а просто начинал бы кропотливую работу по восстановлению системы управления в здравоохранении, причем открыто и честно советуясь с медицинским экспертным сообществом. И, конечно, сократив в несколько раз многочисленную разросшуюся бюрократию и передав ее полномочия саморегулируемой организации, каковой является «Национальная медицинская палата».

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на телеканале «Россия-1» заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно и что «виноваты все — и центр, и регионы».

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