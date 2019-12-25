Париж, , 08:38 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции сделали заявление, напомнив о француженке Софи Петронин, которая уже ровно три года находится в заложниках в Мали, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Как отметил президент страны, Франция не забывает Софи Петронин, и власти решительно возобновляют свое требование об её освобождении.

«В этот день, 24 декабря, мы думаем о наших соотечественниках и заверяем их в нашей солидарности. Министерство и все соответствующие службы полностью мобилизованы», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Софи Петронин была похищена бандитами на севере Мали 24 декабря 2016 года. Ее судьба оставалась неизвестной до июля 2017 года, когда француженка появилась на видео, сделанном джихадистами в регионе Сахель.

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