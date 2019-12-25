Магадан, Магаданская область, , 08:45 — REGNUM Магаданская область попала в список «жёлтых» регионов — особого кризиса там нет, но есть некий межэлитный конфликт, который, по мнению экспертов, может стать неконтролируемым.

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Политолог Андрей Кудисов отмечает, что губернатор Сергей Носов будучи «варягом», так и не стал своим для местных элитных групп.

«Он работает не так, как привыкли в регионе, у него иные методы — и компромиссов он искать не желает. Это порождает серьёзное непонимание», — считает эксперт.

Резкость высказываний колымского главы, отсутствие кадров и наличие нерешённых проблем в Магаданской области ведёт к нарастанию напряжения, а значит и появлению желающих «раскачать лодку».

«Если ситуацию не получится изменить, обстановка на Колыме будет накаляться всё сильнее — и результат этого процесса предсказать невозможно», — резюмируют политологи «ФедералПресс».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов после сообщения в соцсетях о недостатке белья в больнице, послал руководство минздрава Колымы пересчитать все комплекты постельного белья в областной больнице.