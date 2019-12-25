Париж, , 08:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой отправится в замок Форт Брегансон, летнюю резиденцию главы государства, чтобы отдохнуть во время рождественских праздников, сообщили в Елисейском дворце.

«25 декабря Эммануэль Макрон отправится в Форт Брегансон со своей женой Брижит на несколько дней, чтобы отдохнуть и поработать», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

В прошлом году президент Франции не сообщил о своем месте пребывания во время рождественских каникул из-за акций протеста «желтых жилетов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции посетил Кот-д'Ивуар и отдал дань уважения французским солдатам, погибшим в Буаке.

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