Пхеньян, , 08:22 — REGNUM Российская Федерация уведомила руководство КНДР о выделении около 5 млн долларов на гуманитарную программу ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в Северной Корее, сообщает 25 декабря российское посольство в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что посол Александр Мацегора передал северокорейским дипломатам ноту, которой руководство Северной Кореи информируется о принятии решения финансирования проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской заболеваемости и смертности с бюджетом в $4,8 млн.

Также в 2019 году Россия в порядке помощи послала в Северную Корею примерно 8000 тонн пшеницы, что было обязательным взносом в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН за 2018 и 2019 годах. Стоимость пшеницы была оценена в 8 млн долларов.