Маскат, , 08:25 — REGNUM Делегация йеменских хуситов посетила Оман для переговоров с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, об этом 25 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, предметом переговоров стала гуманитарная ситуация в разрушенном гражданским конфликтом Йемене. Обсуждались также последние события в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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