* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 08:19 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали семерых членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 25 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, террористы сами сдались силовым структурам страны. Все семеро человек были женщинами, они перешли границу с Сирией и отдали себя в руки турецкого правосудия.

Напомним, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2013 года считается в Турции террористической организацией. За этот период от действий преступной группировки погибли 315 человек.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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