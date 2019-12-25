25 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Станет ли Келли Дегнан новым «выдающимся послом США в Грузии»? Ведь ее предыдущий опыт связан с такими странами, как Афганистан и Турция. И дойдут ли у неё руки до Анаклии? Ведь грузинская оппозиция, главная политическая опора американцев, будет затягивать посла прежде всего во внутриполитические разборки.

Станислав Тарасов, , 08:14 — REGNUM



U.S. Department of State

Некоторые политические круги в Тбилиси получили долгожданный «подарочек». Сенат США утвердил кандидатуру Келли Дегнан на пост чрезвычайного и полномочного посла в Грузии. Она приступит к выполнению своих обязанностей после того, как принесет присягу. Предположительно, в январе. Дегнан будет первым послом в этой стране, которого назначил президент США Дональд Трамп. Напомним, что пост главы посольства был вакантным с весны 2018 года. Последним, кто занимал его, являлся Ян Келли. Временно дипломатическую миссию возглавляла Элизабет Руд.

Отсутствие американского посла многих в Тбилиси настораживало. Грузинский политолог Петре Мамрадзе объяснял это тем, что «Грузия не той значимости страна, которая вызывала бы первичное внимание у руководства США». Тбилиси часто посещали высокопоставленные, но, как правило, отставные американские политики, которые, говоря о «геополитической значимости страна в регионе», обвиняли Трампа «в отсутствии такого понимания». В этой связи бывший президент «Радио Свобода» Джеффри Гедмин призывал Тбилиси «подождать несколько лет, пока обстоятельства не изменятся». Однако не все выглядело столь однозначно. Как пишет Foreign Policy, «посол США в Грузии — это не просто посол в любой другой стране».

Подбор кандидатуры на эту должность сопряжен с выработкой концепции американской политики в масштабах всего Закавказья. Ранее Государственный департамент проталкивал в послы Бриджит Бринкс, которая пользуется репутацией одного из лучшего знатоков региона. Она долгое время работала в посольстве США в Грузии. С 2005 по 2008 год была сотрудником по политическим вопросам в Грузии, с 2011 по 2014 год — заместителем посла. С 2015 года и до сегодняшнего дня Бринк является заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. На ее долю пришлись многие серьезные большие внутренние потрясения, переживаемые в то время Грузией, в том числе и сотрудничество с Михаилом Саакашвили и его партией.

Считается, что по этой причине «Грузинская мечта» дала понять Вашингтону, что не выдаст агреман специалисту по «цветным революциям», хотя, согласно некоторым дипломатическим источникам, Белый дом при желании мог преодолеть это препятствие. Как недавно писало в редакционной статье The Wall Street Journal, президента Трампа обвиняли в «вялом реагировании» на протестное движение в Грузии, в том, что «в силу ослабления поддержки западных сил в стране стало расти влияние России», хотя «правящая партия говорит правильные вещи о хороших связях с Вашингтоном и стремлении вступить в Европейский союз и НАТО». Однако в США, по всем признакам, изменился подход к Грузии.

Новую концепцию и призвана реализовывать Дегнан. У нее серьезный послужной список. Она была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке, работала в дипломатических представительствах США в Косово, Италии, Турции, Афганистане и в миссии при НАТО в Брюсселе. В Государственном департаменте Дегнан занимала должность специального помощника госсекретаря по политическим вопросам, имела дипломатический ранг советника-посланника. Как считает главный редактор Грузинформ Арно Хидирбегишвили, прошлое Дегнан говорит, что «эта жилистая леди, которой военная форма больше к лицу», будет больше заниматься геополитическими проблемами региона, вырабатывать сценарии возможного усиления военного присутствия Соединенных Штатов, в частности, подгонять строительство порта Анаклия с целью размещения там американской военно-морской базы.

Будет также активизирована работа резидентуры ЦРУ в Грузии, но с «охватом всего региона». При этом, конечно, новый посол повышенное внимание станет уделять парламентским выборам в Грузии в 2020 году, которые могут стать для страны переломным, как отмечает Келли, «критическим моментом». Но станет ли Дегнан «выдающимся послом Америки в Грузии»? Опыт ее работы в таких странах, как Афганистан и Турция, не создает предпосылок. Дойдут ли у неё руки до Анаклии? Ведь грузинская оппозиция, главная политическая опора влияния американцев, будет затягивать нового посла прежде всего во внутриполитические разборки.

Кстати, еще до прибытия ее в Тбилиси Госдепартамент призвал грузинское правительство «усилить приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона», обеспечив «политическую непредвзятость судебной и прокурорской систем». По мнению депутата от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани, Вашингтон «никогда раньше не выступал со столь жестким заявлением в адрес грузинских властей». Чуть ранее появилось «открытое письмо» американских конгрессменов, в котором содержаться призывы использовать против лидера «Грузинской мечты» Бедзины Иванишвили «единственно действенный инструмент — финансовые санкции».

Так что вряд ли официальный Тбилиси будет сидеть сложа руки и молча наблюдать за тем, как начнет разворачиваться Дегнан. Игра только начинается. Грузия, пишет американская газета The Washington Times, «находится на очень опасном геополитическом перекрестке». Всякое может случиться.