Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Состояние и перспективы казахстанско-российских отношений обсудили посол России Алексей Бородавкин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время встречи Токаев высоко оценил динамику развития двусторонних отношений, отметив прогресс в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и культурно-гуманитарной сферах. Бородавкин, в свою очередь, рассказал о деятельности посольства по укреплению двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Бородавкин был назначен посолом России в Казахстане 7 февраля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина. Ранее он выполнял обязанности постоянного представителя России при международных организациях в Женеве.

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