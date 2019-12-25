Пхеньян, , 08:12 — REGNUM Российская сторона проинформировала правительство КНДР выделении финансовой помощи по линии ЮНИСЕФ на снижение детской смертности в Северной Корее. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщило посольство России в Пхеньяне.

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Уточняется, что ноту, в которой Москве уведомила правительство КНДР о принятом решении профинансировать проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Снижение детской заболеваемости и смертности путём проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР» в объёме $4,8 млн, сегодня, 25 декабря, посол Александр Мацегора передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику, курирующему международные организации.

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«Ли Хын Сик заверил, что данное сообщение будет немедленно доведено до сведения правительства КНДР», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о выделении Россией из бюджета страны на 2019 год $4,79 млн. Соответствующее распоряжение подписало правительство РФ. Эти средства «в качестве единовременного добровольного целевого взноса» предназначены для реализации гуманитарной программы ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в Северной Корее.