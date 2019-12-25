Додома, , 08:13 — REGNUM Случаи нарушения свободы средств массовой информации Танзании возросли с восьми в 2015 году до 28 в 2019 году. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на доклад Совета по делам СМИ Танзании (MCT).

По информации журналистов издания, доклад, в котором были приведены результаты исследования о вмешательстве в дела СМИ, показывает, что в восточноафриканской стране значительно участились случаи притеснения СМИ.

Как отмечают исследователи, нарушения были отмечены со стороны властей, государственных институтов, активистов, неправительственных организаций и других анонимных лиц.

«Число нарушений значительно больше, чем было зафиксировано в исследовании, поскольку неподтвержденные инциденты не вошли в доклад о нарушении свободы СМИ», — заявил представитель МСТ на пресс-конференции.

По словам исследователей, правовую базу для вмешательства в дела СМИ в стране составляют закон о СМИ от 2016 года, закон о кибер-преступлениях от 2015 года и постановление об интернет-контенте от 2018 года.

«Сложившаяся ситуация вызывает уменьшение числа журналистских расследований, а СМИ, блогеры, исследователи и другие пользователи интернета боятся освещать политические события», — говорится в докладе.

По завершении доклада исследователи сообщили, что притеснение СМИ наносит ущерб не только журналистам и всей индустрии, но и нации в целом.

«Это связано с тем, что влиятельные независимые СМИ — основа развития демократии и достижение общественного благополучия», — отметили исследователи.