Париж, , 08:02 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции решительно осудили неизбирательные бомбардировки воздушных сил режима и его союзников в провинции Идлиб в последние дни, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

По данным ООН, бомбардировки унесли жизни десятков мирных жителей, тысячи мирных жителей также вынуждены бежать от боевых действий.

«Военное наступление режима Дамаска усугубляет гуманитарный кризис, охвативший почти три миллиона мирных жителей в Идлибе, более 400 000 из которых были эвакуированы. Как никогда необходимо, чтобы ООН обеспечивала наиболее эффективный доступ к нуждающемуся населению путем оказания трансграничной помощи», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция выделит дополнительно 5,27 млн евро на оказание чрезвычайной помощи гражданскому населению на северо-западе Сирии через трансграничный гуманитарный фонд ООН.

Париж также призывает к немедленной деэскалации в Идлибе. Продолжающееся наступление ставит под угрозу поиск политического урегулирования сирийского кризиса путем переговоров в соответствии с резолюцией № 2254 Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция введет комплекс мер по обеспечению безопасности своих военных и гражданских лиц, дислоцированных в Сирии.

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