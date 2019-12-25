Тбилиси, , 08:05 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили ещё не решила, будет ли она принимать участие в торжествах в Москве по поводу 75-летия Победы СССР над нацизмом и собирается провести обсуждение данного вопроса с украинским лидером Владимиром Зеленским во время своего официального визита на Украину в начале 2020 год. Она заявила об этом 25 декабря в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

«Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами на Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос», — сказала Зурабишвили в ответ на вопрос о том, надо ли представителям грузинского руководства ехать на торжества по поводу 75-летия Победы.

«Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия», — также заявила президент Грузии и добавила, что это так, потому что, по её мнению, роль Грузии и её жертвы во Второй мировой войне были «огромными по сравнению с другими».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что те представители стран СНГ, которые не приедут в РФ для участия в торжествах по поводу Дня Победы 9 мая 2020 года в Москве, допустят этим ошибку и покажу свое неуважение к ветеранам.