Москва, , 08:01 — REGNUM Менее половины (47%) жителей России на выборах в Госдуму при их проведении в ближайшие выходные проголосовали бы за партию «Единая Россия». Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного «Левада-центром».

Еще 14% участников опроса, определившихся с предпочтениями, отдали бы голоса за КПРФ, и 13% — за ЛДПР. Четвёртое и пятое места примерно с одинаковым результатом (5%) разделили бы партии «Справедливая Россия» и «Коммунисты России». При этом 24% респондентов отказались прийти на избирательные участки вовсе.

Опрос проводился 12−18 декабря 2019 года с участием 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в городской и сельской местности в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.

Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов. Другие перечисленные партии получили: КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,15%, «Справедливая Россия» — 6,22%, «Коммунисты России» — 2,3%. Остальные голоса получили другие партии.

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