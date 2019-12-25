Владивосток, , 08:04 — REGNUM В Приморье завершена реформа системы управления: с 1 января 2020 года к работе приступит правительство Приморского края, в котором будет функционировать 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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Правительство Приморья возглавит губернатор Олег Кожемяко. Он будет определять основные направления и осуществлять общее руководство. Первым вице-губернатором Приморья — председателем правительства края назначена Вера Щербина, которая будет координировать руководство деятельностью новой высшей структуры краевого управления.

Вице-губернатором Приморья — руководителем аппарата губернатора края и правительства Приморского края назначен Антон Волошко, на которого лягут обязанности по взаимодействию с Законодательным Собранием края, избирательной комиссией и органами местного самоуправления. Также за ним остаётся внутренняя политика.

Заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков возьмёт на себя экономическое развитие, промышленность и торговлю, а также имущественные отношения и международное сотрудничество.

Также заместителями председателя правительства края по различным направлениям назначены Александр Костенко, Елена Пархоменко, Михаил Петров, Елена Бронникова, Алексей Наздратенко. Заместителями председателя правительства и одновременно министрами с 1 января 2020 года станут Наталья Бондаренко, Виктор Фисенко и Сергей Максимчук.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко исключил возникновение дополнительных затрат при реформировании системы управления в Приморском крае.