Владивосток, , 07:56 — REGNUM В число городов — аутсайдеров по эффективности городского управления вошло несколько крупных городов Дальневосточного региона.

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В выборку АПЭК попали все столицы российских регионов, кроме городов федерального значения. Также в ней учтены крупные городские округа с населением более 300 тыс. человек, не являющиеся региональными центрами, и наиболее крупный город и бывшая столица Ингушетии Назрань. Итоговая выборка состоит из 92 городов, пишет РБК.

Столица Дальнего Востока, город Владивосток, занял 91-е место — мэр города Олег Гуменюк последнее время часто получает упрёки от краевых властей, а также был уличён полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым в неэффективной работе по обустройству городских улиц.

На 89-м месте находится столица Еврейской автономной области город Биробиджан, где избранный в 2019 году глава города Александр Головатый не вызывает доверия у населения, кроме того, ему и самому достался город, погрязший в долговых обязательствах.

Далее места распределились следующим образом: Чита — 78-е место; Улан-Удэ — 74-е место; на 71-м месте оказался Хабаровск, лишённый статуса дальневосточной столицы.

Нельзя уже назвать аутсайдерами остальные города: Магадан на 45-м месте, Южно-Сахалинск на 34-м месте, Петропавловск-Камчатский на 32-м месте, Благовещенск, управляемый Валентиной Калитой, занял 30-е место в списке, Якутск оказался на 24-м месте, и перечень дальневосточных регионов закрывает Анадырь со своим 19-м местом в перечне эффективности городского управления.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельск попал в рейтинг эффективности городского управления, заняв последнюю строчку в списке из 92 городов.