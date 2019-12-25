Москва, , 07:11 — REGNUM Сухопутные войска РФ в уходящем году участвовали в пяти учениях с иностранными государствами и одних учениях с миротворческими силами ОДКБ, в сумме это шесть международных учений под руководством Главного командования Сухопутных войск, сообщает 24 декабря Министерство обороны РФ.

На учениях были отработаны совместная разработка миротворческих операций, взаимодействие штабных и полевых офицеров стран, принимавших участие в учениях, тактика операций по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

В августе 2019 года прошли учения «Селенга-2019» совместно с воинами Монголии, в октябре — «Дружба-2019» с представителями армии Пакистана и «Нерушимое братство-2019» в составе миротворческих сил ОДКБ. Ноябрь был ознаменован учениями «Стрела Дружбы-2019» совместно с бойцами ПВО Египта, «Индра-2019» с индийскими военнослужащими и «Ларос-2019» вместе с частями армии Лаоса.

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