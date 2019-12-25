Москва, , 06:52 — REGNUM Роскосмос подтвердил желание участвовать в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил 25 ноября журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, американская сторона прислала проект меморандума, который определяет параметры сотрудничества.

«Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений», — объяснил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Роскосмос» и НАСА уже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия не сможет принять участие в проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль.

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