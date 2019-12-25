Токио, , 06:17 — REGNUM Прокуратура японского Токио арестовала депутата от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от компаний из Китая для лоббирования их интересов в игорном бизнесе, сообщает агентство Kyodo.

По версии следствия, Акимото в декабре 2017 года посещал Китай, где встречался с представителями некой компании, заинтересованной в открытии зон игорного бизнеса в Японии. Затем он посетил один из районов острова Хокайдо, на котором ведется строительство таких зон и вел переговоры с местными властями. Акимото подозревают в получении взяток от китайской компании для продвижения ее интересов в строительстве игорных зон в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря прокуратура Токио провела обыски в штаб-квартире и региональных представительствах депутата парламента Цукасы Акимото. Следствие предполагает, что китайские компании, заинтересованные в развития игорного бизнеса в Японии, нелегально ввозили крупные суммы денег в страну для дачи взяток Акимото.

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