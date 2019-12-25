Пхеньян, , 06:25 — REGNUM В ночь с 24 на 25 декабря три самолёта-разведчика ВВС США: Boeing RC-135W, Boeing RC-135S и Boeing E-8C и стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk обнаружены над Корейским полуостровом, сообщил 25 декабря фиксирующий полёты военной авиации сервис Aircraft Spots в Twitter.

Информация об этом полёте всплыла на фоне возможности запуска Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет в канун Рождества. Обычно ВВС США не посылают сразу несколько самолётов в эту зону.

В конце 2019 года кончается срок, который КНДР дала США для формулирования компромиссных предложений по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Заместитель главы северокорейского МИД Ли Тэ Сон заявил, что решение зависит от Вашингтона, который сам себе выбирает подарок на Рождество. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент США Дональд Трамп ответил, что Белый дом выяснит, в чём будет состоять «подарок» от Пхеньяна, и успешно справится с ним.

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