Токио, , 05:48 — REGNUM Администрация японского города Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива согласилась на размещение американских военных конвертопланов Osprey на территории муниципалитета, передает телеканал NHK.

Отмечается, что согласие на размещение закупленной в США техники дано пока только на пять лет. Миноброны Японии собирается разместить в Кисарадзу все 17 конвертопланов Osprey. Предполагается, что боевые машины будут использоваться для обороны японских островов в Восточно-Китайском море.

При этом пять Osprey вооруженных сил Соединенных Штатов уже размещены в префектуре Токио, на авиабазе Йокота. США планируют к 2024 году разместить там до десяти таких конвертопланов.