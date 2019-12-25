Дамаск, , 06:24 — REGNUM Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков рассказал, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, в крупнейшем городе Сирии — Аллепо за последние сутки количество обстрелов возросло двукратно, сообщила пресс-служба Центра.

Боренков сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации исламисты продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Зафиксировано 55 случаев только за последние сутки. Незаконные вооружённые формирования обстреляли десятки городов и деревень в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Аллепо каждый день оказывается под огнём боевиков. Район Тишрин, где было 1070 многоквартирных домов, разрушен полностью

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