Тегеран, , 06:22 — REGNUM Сирия и Ливан ответят Израилю за атаки по сирийской территории. Об этом 24 декабря заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам Велаяти, иранские власти надеются, что рано или поздно Израилю получит «сильную пощечину» за его действия. Советник отметил, что у израильской стороны уже имеется горький опыт. Он напомнил, что когда-то за каждый авиаудар по Ливану Израиль получал ответный удар по своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря ВВС Израиля атаковали столицу Сирии. В Дамаске сработали системы ПВО и прогремело несколько взрывов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава КСИР пригрозил уничтожить США, Израиль и Саудовскую Аравию