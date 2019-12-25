Магадан, Магаданская область, , 05:24 — REGNUM Губернатор Колымы Сергей Носов провёл пресс-конференцию по итогам работы в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Всего поступило 475 вопросов, ещё столько же жители региона прислали после конференции. После мероприятия глава региона поручил кабинету министров дать ответы на все поступившие вопросы», — пояснили в пресс-службы губернатора.

Пресс-конференция длилась 2 часа 25 минут, Сергей Носов ответил на 24 вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Сергей Носов рассказал в прямом эфире о строительстве в Магаданской области, развитии социальной сферы, о нацпроектах и поддержке федерального центра, а также ответил на вопросы журналистов.