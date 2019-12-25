Ла-Пас, , 06:21 — REGNUM Руководитель полиции Ла-Паса Уильям Кордеро заявил, что власти Мексики должны выдать Боливии находящихся под следствием бывших членов её правительства, получивших убежище в мексиканском посольстве, сообщает агентство Agencia Boliviana de Información.

Кордеро заявил, что мексиканским дипломатам следует сотрудничать с правосудием Боливии и выдать властям укрывшихся на территории посольства.

Шеф полиции Ла-Паса считает, что на территории дипмиссии Мексики находятся бывшие министры-сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса: министр при президенте Хуан Кинтана, министр культуры Вильма Аланока, министр юстиции Эктор Арсе и министр обороны Хавьер Савалета. Им инкриминируют подстрекательство к мятежу и терроризм.