Хабаровск, , 05:18 — REGNUM Глава Хабаровского края Сергей Фургал в ходе пресс-конференции, на которой он подвёл итоги года, отвечая на вопросы журналистов, допустил слияние Хабаровского края с Еврейской автономной областью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если жители двух регионов захотят, то они должны собрать подписи и инициировать проведение референдума. Если большинство жителей Хабаровского края и ЕАО проголосуют за, то так тому и быть», — сказал Сергей Фургал.

Глава Хабаровского края также отметил, что в настоящее время предпосылок для объединения нет, поскольку в обоих регионах хватает собственных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1993 года ЕАО входила в состав Хабаровского края. Затем, на волне «демократии» ЕАО выделили в отдельный регион. Тем не менее, в своём названии она сохранила слово «автономная», несмотря на то, что стала отдельным субъектом. Годы самостоятельности не принесли ЕАО ничего хорошего — сегодня это один из беднейших регионов России, каждый четвертый житель там живёт за чертой бедности. Вызывает вопросы и наименование «Еврейская» — еврейского населения там проживает менее 1%.

Хабаровский край сегодня также находится не в лучшей форме и вряд ли готов принять обратно «бедного родственника».