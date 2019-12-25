Мехико, , 06:20 — REGNUM МИД Мексики выразило осуждение переходному правительству Боливии по поводу его действий по отношению к мексиканским дипломатическим объектам боливийской столице и возложило на него ответственность за возможные попытки нарушения их неприкосновенности, официальное заявление опубликовано 25 декабря.

В документе подчёркивается, что агенты силовых ведомств Боливии уже препятствовали свободному передвижению мексиканского посла и других дипломатов, посольство оцеплено полицией. Власти Мексики полагают, что это следует рассматривать в связи с политической ситуацией, поскольку происходящее не вписывается в рамки «охраны и защиты дипломатической собственности».

Мехико потребовал от Ла-Паса соблюдения международных обязательств, гарантий неприкосновенности дипмиссий и прекращения политики запугивания по отношению к дипломатам и «всем, кто находится под защитой мексиканского государства в этой стране».

Карен Лонгарик, министр иностранных дел Боливии в переходном правительстве, полагает, что около 20 политиков-сторонников бывшего президента Эво Моралеса, укрылись в посольстве Мексики, причём в отношении четырёх из них выдан ордер на арест.

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