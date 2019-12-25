Бразилиа, , 04:06 — REGNUM Удар головой при падении стал причиной временной потери памяти президента Бразилии Жаира Болсонару, который был госпитализирован днем ранее. Об этом 24 декабря глава государства сообщил в эфире телеканала BandNews.

По словам президента, он не смог вспомнить, что делал накануне. Болсонару отметил, что полностью восстановил память, чувствует себя хорошо и выписан из госпиталя, в который попал после падения. Несмотря на то, что врачи рекомендовали ему покой, покинув медицинское учреждение глава Бразилии приступил к выполнению своих обязанностей и провел несколько встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Жаир Болсонару был доставлен в больницу после того, как он упал в своей резиденции. 21 декабря он рассказал, что прошел медицинское обследование в связи с подозрением на рак кожи, но анализы не подтвердили диагноз.

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