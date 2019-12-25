Киев, , 03:53 — REGNUM Экстренное «закрытое» заседание по газовому вопросу провело вечером 24 декабря правительство Украины. Об этом депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщает в своём канале в Telegram.

Как следует из его записей, заседание по вопросу газовых переговоров с Москвой должно было начаться примерно в 22:00. Но менее, чем через час — в 22:55 — в канале Гончаренко появилось сообщение «Кабмин уже закончился».

По его словам, формат заседания был «полностью закрытый — ДСП».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзитных поставок российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Также были достигнуты договорённости о выплате Газпромом «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал их «взаимоприемлемыми и выгодными для обеих сторон».

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