Эр-Рияд, , 03:45 — REGNUM Смертная казнь пяти предполагаемых убийц саудовского журналиста Джамаля Хашогги скроет правду об убийстве, заявила невеста погибшего журналиста, сообщает агентство Reuters.

«Если этих людей казнят и не дадут им шанса объяснить свои мотивы, то мы, возможно, никогда не узнаем правду об убийстве», — заявила она.

Невеста Хашогги призвала все страны мирового сообщества попытаться предотвратить казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни. Позднее, 24 декабря, Европейская служба внешних связей назвала приговор негуманным и жестоким.

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