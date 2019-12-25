Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Китайская компания ByteDance может продать контрольный пакет TikTok, чтобы избежать возможной конфронтации с властями США. Об этом 24 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, ByteDance может пойти на такой шаг, чтобы защитить бизнес. Таким образом компания сможет выручить средства до того момента, как стоимость сервиса начнёт падать из-за юридических проблем. Стоит отметить, что по другой информации руководство компании может пойти по пути «агрессивной правовой защиты» с целью сохранения полного контроля над сервисом.

Напомним, ранее сенаторы США Чак Шумер и Том Коттон обратились к разведслужбам США с просьбой выяснить, представляет ли TikTok угрозу национальной безопасности. Кроме того, ВМС США запретили военнослужащим использовать приложение на их рабочих смартфонах.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВМС США запретили пользоваться китайским приложением TikTok