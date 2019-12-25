Мехико, , 03:39 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Мексики Максимилиано Рейес Суньига заявил о том, что силовые структуры Боливии могут совершить вторжение на территорию посольства Мексики в Ла-Пасе, сообщил он 24 декабря на своей странице в Twitter.

Суньига заявил, что боливийские военные и полицейские держат в изоляции дипломатические объекты Мексики. Он отметил, что существует риск «вооруженного вторжения» силовиков Боливии на территорию мексиканских дипломатических объектов в этой стране. Эфраин Гуадаррама, другой высокопоставленный чиновник МИД Мексики, ранее сообщил, что боливийские власти усилили слежку за мексиканским посольством.

23 декабря МИД Мексики выразил обеспокоенность в связи с излишней активностью разведки и служб безопасности у посольства страны в Ла-Пасе и призвал Боливию соблюдать условия Венской конвенции по вопросам дипломатического права.

Карен Лонгарик, глава МИД во временном правительстве Боливии, полагает, что около 20 политиков, сторонников бывшего президента Эво Моралеса, укрылись в посольстве Мексики.

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