Буэнос-Айрес, , 03:17 — REGNUM Кандидат в президенты Боливии от партии «Движение к социализму», которую возглавляет бывший глава республики Эво Моралес, может быть объявлен в середине января. Об этом Моралес рассказал в интервью Agence France-Presse (AFP).

Съезд партии для подготовки мероприятия по выбору кандидата состоится 29 декабря. По словам Моралеса, точное место и время мероприятия еще не определены.

Экс-президент добавил, что его партия готова признать любые результаты выборов в Боливии, если до них будут допущены наблюдатели от международных организаций, например, из ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Эво Моралес заявил, что собирается вернуться в Боливию в течение 2020 года. Сейчас он находится на территории Аргентины в качестве политического беженца.

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